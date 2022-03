Mag Rodrigues percorreu o país para fotografar famílias LGBT e “torná-las visíveis”

Inspirada pelo fotógrafo belga Bart Heyen, Mag Rodrigues quis fotografar as “famílias arco-íris” portuguesas. Quando abriu uma open call para chegar a elas, em Junho último, disse ao P3 que queria “trazer à tona uma realidade mais invisível, mas absolutamente corriqueira”, como uma família LGBT. Agora, nove meses depois, o projecto está oficialmente terminado: 15 famílias foram captadas pela fotógrafa.

O gatilho foi o fotolivro Dads, de Bart Heyen. “Pensei: onde estão as famílias arco-íris em Portugal? Eu sei que elas existem e são muitas — mais do que as que eu achava — e estão dispersas por todo o país. Mas estamos a falar de uma realidade que não tem representatividade”, lamenta. Quis, então, “torná-las visíveis”.

“Em dois ou três dias depois do anúncio (partilhado nas redes sociais e no P3) recebi dezenas de mensagens e emails. Até para mim foi impressionante perceber que as famílias arco-íris são muitas”, conta. Quis retratar todas as famílias com quem travou conversa: “Se as pessoas se candidatam, eu quero vê-las.”

Quando visitava as famílias, a maior parte do tempo dedicava-se a “estar” com elas. Conhecer a sua história, explicar o projecto, perceber como tinham sido geradas as crianças. Depois, para a fotografia, Mag queria “ver a família no seu ambiente”. Optou por retratos de corpo inteiro, com os intervenientes a olharem para a câmara, numa divisão da casa onde todos se sentissem bem. “Pedia que fossem a família que são e que olhassem bem para a lente”, resume.

As fotografias, agora partilhadas no P3, estão também publicadas no Instagram da fotógrafa. Em breve, de 4 a 18 de Maio, vão estar em exposição na Maison de Portugal, em Paris, a propósito dos dez anos da aprovação de procriação medicamente assistida em França. Depois, em Junho, a exposição deverá estar patente no Theatro Circo, em Braga.

Para mostrar que “há vários tipos de família e que as características basilares delas — o amor, o respeito, a educação — estão garantidas independentemente do tipo”.