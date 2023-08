Basquetebol: Letónia causa primeira grande surpresa no Mundial

Se este estava a ser um Mundial de basquetebol sem surpresas, a segunda jornada encarregou-se de apresentar o primeiro grande choque do torneio. Em Jacarta, a Letónia bateu a França por 88-86 em jogo a contar para o Grupo H, naquela que foi a sua segunda vitória no Mundial. Para os “bleus”, que eram considerados favoritos às medalhas, foi o segundo desaire em outros tantos jogos, depois de terem perdido no jogo inaugural com o Canadá.

Os franceses estiveram no comando praticamente o jogo todo, mas o seu ataque deixou de funcionar no quarto período e os letões assumiram a dianteira no marcador a 37 segundos do fim. Sylvaian Francisco ainda tentou um triplo em cima do apito que daria a vitória, mas a bola bateu no aro, confirmando um triunfo histórico da Letónia. Sem poder contar com aquela que seria a sua grande “estrela”, Kristaps Porzingis, dos Celtics, os letões contaram com um jogo inspirado de Arturs Zagars (22 pontos), Rolands Smits (20 pontos) e Davis Bertrans (15 pontos).

A França teve em Evan Fournier o seu melhor marcador, com 27 pontos, mas não chegou para evitar a eliminação do Mundial logo na primeira fase de grupos. Um desfecho inesperado para uma selecção que foi vice-campeã olímpica nos Jogos de Tóquio e medalha de bronze nos dois últimos Mundiais, e que contava com este torneio para consolidar as suas esperanças nos Jogos de Paris no próximo Verão.

Nesta segunda jornada, destaque ainda para a primeira vitória de Angola no Mundial, por 80-70, sobre um dos anfitriões, as Filipinas, a contar para o Grupo A. Neste agrupamento, a República Dominicana continua perfeita, com mais um triunfo, desta vez sobre a Itália, por 87-82, mais uma vez assente numa grande exibição de Karl-Anthony Towns, poste dos Minnesota Timberwolves (24 pontos e 11 ressaltos).