Marcelo discursa em ucraniano: “Portugal estará sempre com a vossa independência”

O Presidente da República dirigiu-se em ucraniano, esta quinta-feira, ao seu homólogo Volodymyr Zelensky e militares para assegurar que Portugal vai apoiar sempre a independência do país que há ano e meio está a combater uma invasão russa.

“Parabéns, Ucrânia! Portugal estará, e está, sempre com a vossa independência”, disse Marcelo Rebelo de Sousa, durante as comemorações do 32.° aniversário da independência da Ucrânia, na praça da Catedral de Santa Sofia, em Kiev.

Saiba mais: