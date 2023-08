Questões sem resposta, respostas inquestionáveis

O calendário cósmico, vulgarizado por Carl Sagan, consiste em fazer uma projeção da História do Universo até aos nossos dias como se esta tivesse lugar no prazo de um ano. O Big Bang começaria dia 1 de janeiro, o sistema solar, a formação da Terra e o aparecimento de vida em setembro, o aparecimento dos dinossauros dia 25 de dezembro e o Homo sapiens, cujo surgimento remonta a cerca de 300 mil anos, corresponde no calendário cósmico ao dia 31 de dezembro às 23h56. O nascimento dos principais profetas das chamadas três grandes religiões monoteístas teria tido lugar nos últimos segundos do fim do ano. Jesus, por exemplo, teria nascido às 23h, 56 minutos e 56 segundos.

