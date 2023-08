A “Casa dos 24” (re)abre-se ao Porto, para se mostrar e para celebrar Fernando Távora

O arquitecto Fernando Távora (1923-2005) classificou uma vez a “Casa dos 24”, junto à Sé do Porto, como “uma espécie de caixa milagrosa que nos permitirá percorrer um espaço carregado de tempo”. Referia-se à Antiga Casa da Câmara, que nesta quinta-feira – na presença do presidente do município, Rui Moreira – reabriu as portas para voltar a contar não só a sua própria história secular, mas também a história da cidade e, nela, a saga da emergência e da evolução do poder municipal.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt