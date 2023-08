"A tecnologia pode não resolver a crise global de confiança, mas pode ajudar"

Lisa Gansky tornar-se pioneira no comércio electrónico em 1993 como co-fundadora e CEO da Global Network Navigator, o primeiro website comercial, que foi adquirido pela America Online (AOL) em 1995. É também autora de vários livros, entre os quais The Mesh: Why the Future of Business is Sharing, que ainda é considerado como uma das pedras angulares da teoria da economia partilhada. Os seus estudos sobre confiança têm sido fundamentais para repensar os modelos de negócio da era digital.

Segundo Gansky, a tecnologia não tem todas as respostas e soluções para resolver esta crise global de confiança, mas pode fazer parte da solução: "A tecnologia não nos vai salvar, nós temos de nos unir. No entanto, a tecnologia pode ajudar-nos a construir confiança de uma forma que é mais adequada à forma como vivemos e trabalhamos actualmente do que as antigas instituições do século XX".

Este é o terceiro episódio da série ReImagine Talks, um videocast lançado pelo think tank Re-Imagine Europa em colaboração com os jornais Der Standard, Il Sole 24 Ore, La Vanguardia, LeSoir, Rzeczpospolita e Público. O projecto, que conta com a participação de alguns dos pensadores mais influentes do nosso tempo, propõe-se a explorar conceitos-chave que definem a forma como entendemos o mundo em que vivemos. O videocast é apresentado por Erika Stäel von Holstein e Luca de Biase, respectivamente, a CEO e o director de Investigação da Re-Imagine Europa.

Pode ver ou descarregar os episódios completos no: Youtube, Spotify e Apple Podcast.