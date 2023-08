O Mundial que não acaba na Austrália

Se o estimado leitor está a ler este texto, provavelmente terá estado mais ou menos interessado no Mundial feminino disputado na Austrália, que terminou este domingo com a inédita vitória de Espanha (o culminar de um longo processo de investimento de base, apesar dos problemas internos no balneário). É certo que a prova decorreu no outro lado do mundo, com horários por vezes impróprios para europeus, mas a pergunta que lhe dirijo tem fuso horário português: sabe quando começa a época feminina em Portugal? Qual será o primeiro jogo? Com que equipas? Mais: vai assistir a algum jogo?

