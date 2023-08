Curvas, vikings e camisolas coloridas. As imagens da Volta a Portugal

Foram onze dias de curvas pelas estradas portuguesas, de norte a sul do país, e culminaram este domingo com a vitória do ciclista suíço Colin Stüssi (Voralberg) na 84.ª edição da Volta a Portugal em Bicicleta. É o primeiro atleta de uma equipa estrangeira a vencer a Volta desde 2006, quando o espanhol David Blanco venceu pela Comunitat Valenciana.

Para trás, e desde 9 de Agosto, fica um álbum de fotografias que tem os pelotões como protagonistas — mas não só. As imagens exibem as áreas florestais em Portugal, os caminhos que serpenteiam as serras portuguesas, o entusiasmo da população quando se cruzam com os ciclistas e alguns dos monumentos nos municípios nacionais.

A criatividade também chegou à mais recente edição da Volta. Numa das fotografias, é possível ver um adepto vestido de viking a gritar pelos ciclistas que por ele passaram entre Mação e a Covilhã. Outras imagens mostram o espectáculo colorido que invadiu as estradas quando são rasgadas pelos pelotões. Nas margens, os cartazes de apoio das famílias.

Stüssi terminou com 1,04 minutos de avanço sobre o espanhol Txomin Juaristi (Euskaltel-Euskadi)​ e 1,07 sobre o português António Carvalho (ABTF-Feirense). Mas a etapa final foi ganha por Juaristi, que gastou 24,56 minutos para vencer o "crono", à frente do uruguaio Mauricio Moreira (Glassdrive-Q8-Anicolor), a três segundos, e de Stüssi, a 26.