Ornamento (de Fernando Távora) e crime na Pousada Mosteiro de Guimarães

Rodrigo Areias filmou no antigo Mosteiro de Santa Marinha da Costa a longa-metragem Ornamento & Crime. Uma homenagem ao arquitecto que mudou a cidade, e à estética do film noir.

Entrar, hoje, na Pousada Mosteiro de Guimarães é fazer uma viagem no tempo e na História: na história da vida monacal e na história da arquitectura. As origens do mosteiro remontam ao século XII, e têm ainda ligações ao círculo familiar de D. Afonso Henriques. Mas as descrições do edifício agora existente datam do século XVI, época da construção de um colégio da Ordem de São Jerónimo – figura inscrita no nome da varanda que permite uma contemplação privilegiada da natureza e do parque envolventes.