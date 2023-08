O Futuro da vinha: regresso às origens ou aposta na Biotecnologia?

Natacha Fonte, Directora de I&D da Sogrape e Sérgio Nicolau, co-fundador e CEO da ORGO debatem o futuro da vinha e da agricultura: será a biotecnologia um aliado ou deveremos regressar às origens? Este é o tema de mais um episódio do videocast Perguntar Futuro.

Perguntar Futuro é um videocast apoiado pela SONAE (empresa proprietária do PÚBLICO) com oito episódios previstos, sobre temas determinantes do mundo e de Portugal.