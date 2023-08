João Gonçalves: “Não há contradição entre ser homossexual e conservador”

A sexualidade é, para João Gonçalves, “um assunto essencialmente do foro privado” e “não se avalia pela circunstância de ter à frente uma estante cheia de [Jean-Jacques] Rousseau ou de [Thomas] Hobbes”. É por isso que, em entrevista ao programa do PÚBLICO Toma Partido, diz que "não há contradição entre ser homossexual e conservador". Sobre mais avanços, para além da adopção ou a união entre casais do mesmo sexo, acredita que “as questões fundamentais do ponto de vista jurídico já estão resolvidas”.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt