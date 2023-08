Ford Ranger Raptor, uma pick-up de corridas

O ronco do V6 a gasolina, com 292cv, é o suficiente para dar um frio na barriga. Provavelmente, na mesma medida que o consumo (o real, claro, que vemos escalar ao sabor do nosso divertimento, mas também o anunciado, de 13,8 l/100km, em circuito misto). Ainda que não seja obrigatório estar sempre a acordar a vizinhança se se tiver de sair de casa a meio da noite: o som do motor pode ser configurado entre Quiet, para passar despercebido; Normal, o que é o mesmo que dizer sem excessos; Sport, ideal para combinar com uma condução mais agressiva; e Baja, que, dado o elevado volume, é melhor reservar para o off-road.

