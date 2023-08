Os objectos do "Brexit" que dão forma a um santuário irónico

Quando, em Junho de 2016, mais de 17 milhões de britânicos (52%) votaram a favor do "Brexit", o fotógrafo irlandês Mark Duffy não podia acreditar no resultado. "Antes do referendo, muitas pessoas não levavam a possibilidade [de saída do Reino Unido da União Europeia] a sério. Eu não achei que era uma possibilidade, pensava que nunca iria acontecer e fiquei absolutamente devastado quando se confirmou."

No Art_Inkubator, em Lodz, Polónia, o local onde o Fotofestiwal expôs as imagens do seu trabalho The Brexit Archive, Duffy disse diante de algumas dezenas de pessoas, em tom jocoso, que o "Brexit" foi "o acontecimento mais idiota e sem sentido que alguma vez aconteceu na sua história política". O irlandês ficou "horrorizado" e "imediatamente obcecado" com o tema.

"Comecei a ver o 'Brexit' em todo o lado, até nas fendas das estradas", hiperboliza. Não era o único, garante. "Era uma obsessão nacional. Toda a gente falava no assunto e nas notícias não se falava de outra coisa. Afectava as nossas vidas e iria afectar muito mais." No entanto, apesar de ser algo bem real, "não havia qualquer manifestação física da sua existência", observa. "Não havia nada que se pudesse tocar."

Foi a partir da necessidade de materializar essa obsessão que Mark Duffy começou a coleccionar parafernália relativa ao "Brexit". "Começou com objectos muito literais" que fizeram parte das campanhas pró e anti-"Brexit". "Mas ganhou outra dimensão e transformou-se também na colecção de objectos feitos propositadamente, e à mão, para compensar o facto de não conseguir obter mais artefactos." O fotógrafo fê-los com as próprias mãos ou pediu a terceiros que os fizessem para representar histórias em torno do "Brexit" — como é o caso do autocarro vermelho em que Boris Johnson, que viria a tornar-se primeiro-ministro, fez campanha a favor do "Brexit" (na última imagem da fotogaleria).

Porque é difícil criar uma exposição itinerante com todos os objectos que reuniu, que são até à data mais de 300, Duffy fotografou-os para poder mostrá-los ao mundo de forma sistematizada. Mas esta é apenas uma parte do projecto que intitulou Brexit is Your Fault, que é composta por escultura, colagem, performance e instalação.

Depois de ser despedido do Parlamento inglês, onde trabalhou como fotógrafo e onde cometeu algumas ilegalidades — alegadamente em nome do bom humor e do experimentalismo fotográfico —, Mark Duffy transformou a sua casa num santuário dedicado ao "Brexit". "O meu trabalho sempre foi em torno de transformar algo negativo em algo positivo, ou de encontrar uma forma divertida de interagir com algo que é perturbador. Tudo isto se tornou numa espécie de jogo para mim." Assim, o irlandês transformou o seu quarto, em Londres, num espaço expositivo, "num museu do 'Brexit'".