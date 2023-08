Mário Cesariny: a consagração do poeta absoluto

Mário Cesariny (1923-2006) nasceu há exactamente cem anos, admitindo que as cronologias convencionais se apliquem a alguém como ele, que pareceu sempre tão antigo e tão novo. Uma grande exposição da sua obra plástica na Fundação Cupertino de Miranda, em Vila Nova de Famalicão, marca o início das comemorações do centenário, que têm um segundo momento forte no início de Outubro com a inauguração de uma nova mostra, O Castelo Surrealista, no MAAT – Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia.

