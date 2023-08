Morreu a actriz Aracy Balabanian, a Dona Arménia da novela Rainha da Sucata

A actriz Aracy Balabanian morreu aos 83 anos na manhã desta segunda-feira. A morte foi confirmada pela assistente pessoal da artista.

Balabanian foi uma actriz versátil entre drama e comédia e alguns dos seus trabalhos mais conhecidos na televisão foram os papéis de Cassandra, do programa Sai de Baixo, exibido pela TV Globo entre 1996 e 2002, e a célebre Dona Armênia, na novela Rainha da Sucata (exibida na RTP1).

"Minha amada Aracy, minha rainha, actriz de primeira grandeza, companheira irretocável, amor de muitas vidas. Obrigado pela honra de ter estado ao seu lado exercendo nosso ofício, obrigado pelo afecto, pelos conselhos, pelas gargalhadas e pela vida que você tão delicadamente me ofereceu", diz agora o actor Miguel Falabella, com quem contracenou em Sai de Baixo.

A actriz iniciou a sua carreira em 1963, aos 23 anos. Mas a ligação com a dramaturgia surgiu antes, aos 15 anos, quando assistiu a uma peça de teatro da actriz Maria Della Costa (1926-2015). A experiência levou-a a enveredar pelo teatro, o que não seria bem aceite pelas convenções sociais da altura, como recordou por diversas vezes em entrevistas: "A mulher era educada para ser dona de casa e obedecer ao marido".

Começou por estudar Ciências Sociais, na Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo, mas acabou por optar pela Escola de Arte Dramática (EAD), na qual se licenciou. No seu último ano encenou Macbeth, interpretando Lady Macbeth.

Estreou-se no Teatro Brasileiro de Comédia​ em 1962 com a peça Os Ossos do Barão, de Jorge Andrade. Tinha então 22 anos, e a peça tornou-se um sucesso, com mais de 500 apresentações vistas por 125 mil espectadores.

Em televisão, viria a estrear-se em 1968, com Antígona, de Sófocles, na extinta TV Tupi, enfrentando a resistência do pai que apenas se viria a render ao talento da actriz e a concordar com a sua opção de vida quando Aracy participou na novela Antonio Maria, de 1968, protagonizada por Sérgio Cardoso, actor de quem o seu pai era um profundo admirador.

A consagração no género telenovela veio em 1990, com a personagem dona Armênia em Rainha da Sucata.

Exclusivo PÚBLICO/Folha de S. Paulo