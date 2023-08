A segunda vida de Henrique

Dia 9 de Agosto de 2018: a vida de Henrique Madeira mudou. Nada o parecia anunciar. Era um dia típico de férias e a criança de cinco anos estava em casa com a família. Henrique só estava na sala a ver desenhos animados com o irmão, Dinis, de quatro anos. A certo momento, Renata Pizarro, a mãe, decide ir buscar um copo de água à cozinha e tirar alguma coisa do frigorífico para o jantar. A sala e a cozinha são espaços sem portas e, de repente, pelo sim pelo não, deita o olho aos rapazes. Assim que olha e sente a ausência de Henrique, pergunta logo: “Dinis, o teu irmão?” Do outro lado, encontra o silêncio.

