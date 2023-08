Mathieu van der Poel caiu mas é campeão do mundo

O ciclista neerlandês Mathieu van der Poel sagrou-se neste domingo campeão mundial de fundo de estrada, apesar de ter sofrido uma queda nos derradeiros quilómetros, com o seu "arquirrival" belga Wout van Aert a ser segundo.

Van der Poel, de 28 anos, cumpriu os 271,1 quilómetros entre Edimburgo e Glasgow em 6h07m27s, depois de ter atacado a cerca de 20 quilómetros da meta e ter caído pouco depois. O pódio de "luxo" dos Mundiais foi completado por Van Aert, segundo a 1m37s, e pelo esloveno Tadej Pogacar, terceiro a 1m45s.

O neerlandês, que juntou o título na estrada ao do ciclocrosse, disciplina na qual é o actual campeão, sucede ao belga Remco Evenepoel no historial de vencedores, depois de ganhar uma prova atribulada, com várias quedas, entre as quais do português João Almeida, e desistências, e marcada por uma interrupção de praticamente uma hora na parte inicial, devido a uma manifestação.