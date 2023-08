Stallone: perto de mais do Paraíso, perto de mais do Inferno

O Beco do Paraíso, realizado por Sylvester Stallone dois anos depois de Rocky triunfar vindo da humilhação, merece tudo. Poderemos vê-lo no Fundão.

Os Encontros Cinematográficos do Fundão vão para a 13.ª edição. Com um bloco que celebra o centenário do cinema de animação em Portugal, e a estreia dos novos filmes de Nelson Fernandes e João Dias, um dos pontos altos é o lançamento da edição portuguesa do livro Perseverança, de Serge Daney, um admirador de Sylvester Stallone. Pretexto para uma homenagem há muito ambicionada ao incomparável e sempre incompreendido actor, com a projeção ao ar livre do raro O Beco do Paraíso. Acontecerão de 11 a 14 de agosto.