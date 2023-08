Quinta na TV: Regresso a Seul e O Corpo de Jennifer

CINEMA

Get Smart - Olho Vivo

AXN Movies, 21h10

Muitos espectadores cresceram a rir-se com ele: o agente Maxwell Smart e a sua habilidosa falta de talento para a espionagem e a sua divertida e muito mais competente colega, a agente 99. Max chegou aos ecrãs, com o actor Steve Carrel a vestir o fato e Anne Hathaway a calçar os saltos da agente 99. Smart tem como missão contrariar a última tentativa de dominação mundial, perpetrada pelo sindicato do crime conhecido como KAOS. Quando a sede da agência CONTROL é atacada e a identidade dos seus agentes comprometida, o Chefe (Alan Arkin) não tem outra escolha a não ser promover Maxwell Smart, que sempre sonhou trabalhar com o famoso agente 23 (Dwayne Johnson). No entanto, Smart vai ser parceiro do único agente cuja identidade não foi comprometida: a encantadora mas letal veterana agente 99. Com a sua pouca experiência de campo, Smart terá de conseguir derrotar a KAOS se quiser salvar o dia.

Regresso a Seul

TVCine Edition, 22h

Programação especial centrada em realizadores da Coreia do Sul que nos traz três dias com uma Tripla Viagem à Coreia. Termina hoje com Regresso a Seul, do franco-cambojano Davy Chou. Neste filme, Freddie – interpretada por Park Ji-Min, artista plástica coreana que vive em França desde os oito anos de idade – decide conhecer a Coreia do Sul, o seu país natal. Adoptada em bebé por um casal francês, ela sente curiosidade em descobrir as suas origens, conhecer os pais biológicos e perceber os motivos que os levaram a abandoná-la. Apesar de a levar por caminhos tortuosos, essa vai ser uma importante jornada de transformação e de descoberta de si mesma. Explorando questões sobre origem, identidade, adopção internacional e racialização, este drama foi realizado e escrito pelo francês de origem cambojana Davy Chou (Diamond Island), que se inspirou na verdadeira história de Laure Badufle, uma amiga sua.

Parque Jurássico

Fox Movies, 13h48

Este é o primeiro filme de um franchise que foi continuado em múltiplos filmes que poderão ser visto em maratona hoje, no Fox Movies, até ao filme que retoma esta história, Mundo Jurássico (2015, realizado por Colin Trevorrow), emitido pelas 19h17. Neste filme de Steven Spielberg, de 1993, os dinossauros foram resgatados da extinção através da clonagem, graças à mente “visionária” do milionário John Hammond (Richard Attenborough), que queria oferecer – por um preço justo, bem entendido – a pessoas de todo o mundo a possibilidade de contactarem directamente com os animais. Mas, quando o sistema de segurança falhou, os testes ao parque temático transformaram-se numa aventura épica e alucinante. A história é vivida pelos actores Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Bob Peck e Samuel L. Jackson.

O Corpo de Jennifer

Hollywood, 2h45

Jennifer (Megan Fox) é uma cheerleader popular, Needy (Amanda Seyfried) é a melhor amiga nerd. Quando Jennifer é possuída por um demónio faminto depois de um ritual satânico estranho com uma banda de rock, a amizade de ambas (e a vida dos adolescentes do seu liceu) vai ser posta à prova. Realizado por Karyn Kusama, com argumento de Diablo Cody (que venceu um Óscar com Juno), um filme incompreendido na altura que tem tido uma reavaliação em anos recentes.

SÉRIE

Frente a Frente

AXN White, 21h25

Estreia da segunda temporada de Frente a Frente, que reúne as meias-irmãs Justine Rameau e Vanessa Tancelin, peritas na resolução de verdadeiros casos de crimes, e que agora lidam com o seu passado e presente familiar.

RELIGIÃO

Jornada Mundial da Juventude - Papa em Portugal

RTP1, 8h30

Lisboa é o palco da Jornada Mundial da Juventude, ponto de encontro de jovens católicos dos quatro cantos do mundo. Hoje, haverá acompanhamento da Jornada e da visita do Papa Francisco a Lisboa até ao momento. Às 17h30, haverá a transmissão em directo da Cerimónia de Acolhimento, o primeiro momento de reunião entre os jovens e o Papa, que decorre na Colina do Encontro, no Parque Eduardo VII.

CULINÁRIA

A Vida nas Ilhas

Casa e Cozinha, 21h

São onze episódios, com onze viagens pelo mundo, sempre por ilhas paradisíacas. Sophie Fouron tem, talvez, o melhor emprego do mundo, e, desta feita, leva-nos às ihas Fiji, à Islândia e a Phu Quoc, no Vietname. A quarta temporada estreia mais tarde mas ainda este mês, a 18 de Agosto.