JMJ2023: Jovens do mundo inteiro reúnem-se na Colina do Encontro

Chegam de todos os cantos do mundo para celebrar o início da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), o grande encontro com o Papa Francisco, que chega na quarta-feira a Lisboa. Na tarde desta terça-feira, os peregrinos começaram a juntar-se no Parque Eduardo VII que, por estes dias, mudou de nome para Colina do Encontro. Houve animação até à hora da cerimónia de abertura, a eucaristia presidida por D. Manuel Clemente, cardeal-patriarca de Lisboa.