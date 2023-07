Património Mundial: UNESCO vota classificação de Gulbenkian e alargamento em Guimarães

O Comité do Património Mundial da UNESCO vai votar, em Setembro, a classificação dos jardins e do edifício da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, e o alargamento da área classificada de Guimarães, anunciou a organização das Nações Unidas esta segunda-feira.

Em comunicado, a Organização das Nações Unidas para a Ciência, Educação e Cultura (UNESCO, na sigla em inglês), revelou que o Comité do Património Mundial se vai reunir em Riade, na Arábia Saudita, entre 10 e 25 de Setembro para analisar 53 candidaturas, algumas das quais não puderam ser votadas no ano passado.

Entre estas inclui-se a proposta de classificação dos jardins e do edifício da Gulbenkian, um conjunto com "um carácter único de valor universal excepcional, amplamente reconhecido e apoiado por intelectuais, especialistas e artistas de renome mundial", como se pode ler na justificação do valor universal da candidatura.

"Desenhado entre 1959 e 1969 pelos arquitectos Alberto Pessoa (1919-1985), Pedro Cid (1925-1983) e Ruy Jervis d'Athouguia (1917-2006), com os arquitectos paisagistas António Vianna Barreto (1924-2013) e Gonçalo Ribeiro Telles (1922-2020), o edifício sede e parque contribuíram para a afirmação da modernidade no mundial, combinando vários aspectos de criatividade e inovação do génio humano", pode ler-se no texto da lista indicativa, onde a candidatura foi incluída em 2016.

Já em relação a Guimarães, cuja candidatura para ampliação da área classificada passou a integrar a lista indicativa também em 2016, a Câmara Municipal propôs "duplicar a área classificada, inscrevendo a Zona de Couros na lista indicativa para obter o estatuto de Património da Humanidade", como se podia ler num comunicado da autarquia de 2015.

"No caso de a candidatura ser bem-sucedida, a área de protecção passará a ser cinco vezes superior à actual, criando-se uma zona tampão desde o topo da montanha da Penha, onde nasce a ribeira de Couros, à Veiga de Creixomil, foz de cursos de água", acrescentava o texto.

O Centro Histórico de Guimarães está classificado como Património Mundial desde 2001.