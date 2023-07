Já há vindimas a decorrer no Algarve. Região prevê aumento da produção de 8%

"Começámos esta semana [17 a 21 de Julho]. Temos dois produtores do Sotavento que já começaram a vindima. A temperatura fez com que o ciclo vegetativo da videira e a maturação da uva se adiantassem. Começaram com algumas castas brancas, não todas", explicou ao Terroir a presidente da Comissão Vitivinícola do Algarve. Segundo Sara Silva, não é assim tão estranho a campanha arrancar em Julho — "em 2022, começámos ali pelo 27 e 28 de Julho, e era uva para espumante —, mas a meio do mês será algo inédito.

