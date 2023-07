Alemanha: líder da CDU provoca contestação ao admitir cooperação com a AfD a nível local

Friedrich Merz disse ter sido mal compreendido depois de uma série de reações de oposição do seu próprio partido, com vários políticos a lembrarem que se comprometeu a um “cordão sanitário”.

O líder da União Democrata-Cristã, Friedrich Merz, provocou uma tempestade ao afirmar que não descarta acordos, a nível local, com o partido nacionalista de direita radical Alternativa para a Alemanha (AfD), que está a subir nas sondagens e elegeu recentemente dois representantes locais. Muitos políticos da CDU vieram a publico dizer que não pode haver uma quebra no cordão sanitário (em alemão, “parede corta-fogo”) para conter a AfD; o chefe da delegação do britânico Financial Times em Berlim, Guy Chazan, não hesita em classificar a afirmação como “a quebra de um dos grandes tabus na política alemã”.