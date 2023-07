Marcos Perestrello: “Não podemos dizer que seja um momento bom” na Defesa

O socialista e presidente da Comissão de Defesa diz que “os ministros têm a obrigação de entrar no combate político” e prevê que isso aconteça já no ano que vem.

Marcos Perestrello já foi número 2 de António Costa na Câmara de Lisboa e um dos maiores entusiastas, desde sempre, da sua candidatura a líder do PS. Hoje, o ex-secretário de Estado da Defesa é presidente da Comissão Parlamentar de Defesa. Em entrevista ao "Interesse Público", a que pode assistir no site do PÚBLICO, Marcos Perestrello duvida que Costa vá para a Europa: "Para o primeiro-ministro é relevante para a sua carreira política e para a instituição que ele fosse dirigir seria bom". Mas não o seria do ponto de vista "da estabilidade política, económica e social" do país.