Celebridades roubam protagonismo na final de Wimbledon

A estrela foi dia foi o tenista espanhol Carlos Alcaraz que, aos 20 anos, conquistou a taça no reconhecido Torneio de Wimbledon.​ A princesa de Gales, Kate, fez as honras e entregou o galardão ao jovem. Nas bancadas, contudo, outras celebridades roubaram o protagonismo aos príncipes. A começar pelo actor norte-americano Brad Pitt, que se mostrou divertido a aplaudir as jogadas da final, até ao James Bond. Daniel Craig teve um lugar mesmo atrás do príncipe William nos lugares reservados à família real.