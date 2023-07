Após sete anos de espera e indecisões, Jardim do Caracol da Penha abre portas

Vencedor do Orçamento Participativo de Lisboa 2016 é inaugurado nesta sexta-feira. Com quase um hectare, fica junto à Av. Almirante Reis. O quiosque e as instalações sanitárias só chegarão em 2024.

Ao longo da tarde de um sábado quente de Verão, há sete anos, mais de duas centenas de pessoas foram passando pelo espaço Roundabout.Lx, um atelier de criação artística situado na Rua Cidade de Cardiff, na fronteira entre as freguesias de Arroios e da Penha de França. Movia-as o interesse, suscitado pelo passa-palavra de redes sociais, emails, SMS, telefonemas e contacto directo de conhecidos e amigos, por algo cujos contornos eram ainda indefinidos, mas com cujos princípios concordavam. A dinâmica surpreendeu até os organizadores do Movimento Jardim do Caracol da Penha, que, nesse 9 de Julho, promoviam a sessão de apresentação do que viria a revelar-se como o mais importante caso de mobilização cívica em Lisboa, nos últimos anos.