Seguro Sanches: “Como é evidente, eu não faria aquele relatório”

O socialista, que foi o primeiro presidente da comissão de inquérito à TAP, aponta quatro nomes do PS para as presidenciais: António Costa, António José Seguro, Francisco Assis e Álvaro Beleza

Jorge Seguro Sanches diz que ficou satisfeito com “a disponibilidade” para incluir mais questões no relatório final da comissão parlamentar de inquérito (CPI) à TAP. Em entrevista ao Interesse Público, o deputado socialista, que foi o primeiro a presidir à CPI e que já foi secretário de Estado da Defesa, diz que o que se passa com a Operação Tempestade Perfeita “é grave, seja o que for que pensem os portugueses”, e que Marco Capitão Ferreira deveria ter reflectido sobre as suas condições para assumir o cargo.