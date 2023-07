Arguido e exonerado, Marco Capitão ainda tem encontro marcado no Parlamento

O ex-secretário de Estado da Defesa Nacional Marco Capitão Ferreira continua com audição marcada na Comissão de Defesa Nacional para esta quarta-feira à tarde, confirmou ao PÚBLICO o presidente da comissão, o socialista Marcos Perestrello. A 24 horas da audição, a comissão ainda não recebera qualquer indicação de que o ex-governante não iria comparecer.

A audição fora aprovada na passada semana (com a abstenção do PS), dois dias antes do seu pedido de demissão (na sexta-feira) e também das buscas da PJ em que foi constituído arguido por corrupção. A audição foi proposta pelo Chega para que o então governante prestasse esclarecimentos sobre um contrato assinado com a Direcção-Geral de Recursos da Defesa, antes de assumir funções no executivo. Tendo em conta a sua situação de arguido, Marco Capitão Ferreira estará impedido de falar sobre pormenores do caso.

Foi também aprovado um requerimento do PSD a solicitar o envio à Comissão Parlamentar de Defesa da documentação referente a este contrato. Trata-se de um contrato de assessoria assinado em 25 de Março de 2019 entre Marco Capitão Ferreira e a Direcção-Geral de Recursos da Defesa Nacional (DGRDN), que era, nessa altura, liderada por Alberto Coelho — outro dos arguidos na operação judicial Tempestade Perfeita​. A PJ acredita que Capitão Ferreira terá recebido 61 mil euros sem prestar qualquer serviço à Defesa através de um contrato fictício de consultoria jurídica.

"Sou arguido por corrupção, tenho de me demitir." Terá sido esta mensagem, segundo o Correio da Manhã, que Marco Capitão Ferreira enviou a António Costa ao início da manhã de sexta-feira, quando a Polícia Judiciária já estava em sua casa a realizar buscas. O telemóvel do ainda secretário de Estado já tinha sido apreendido pelos inspectores e este teve de pedir autorização para enviar a mensagem de demissão.

A existência do contrato foi noticiada pelo Expresso: a consultoria tinha prevista uma duração de 60 dias, mas acabou por durar apenas cinco dias. Essa é a diferença temporal entre a assinatura do documento e o envio dos contratos de manutenção dos helicópteros EH-101 para o Tribunal de Contas que eram o objecto da consultoria.

Sendo um contrato fictício, a situação configurará um crime de participação económica em negócio, não se sabendo ainda quais os indícios que suportam as suspeitas do crime de corrupção.

Apesar de o lugar de secretário de Estado da Defesa Nacional estar vago desde sexta-feira, não se sabe ainda quando haverá nova indicação de nome por António Costa, que está em Vílnius até amanhã na cimeira da NATO e tem ainda passagem marcada por Paris ao início da noite.