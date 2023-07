O Fraunhofer Portugal Challenge tem seis mil euros para as melhores teses de mestrado

Para além de distinguir as melhores teses de mestrado, esta edição do concurso vai também premiar a melhor ideia tecnológica, no valor de três mil euros. As candidaturas terminam a 31 de Julho.

Na 14.ª edição do Fraunhofer Portugal Challenge a premissa principal mantém-se — distinguir as melhores teses de mestrado — e alarga-se: este ano, o estudante que apresentar a melhor ideia tecnológica também vai ter direito a prémio em dinheiro e mentoria por parte da Fraunhofer. As candidaturas terminam a 31 de Julho.

As duas categorias têm o mesmo objectivo: distinguir projectos de estudantes e investigadores portugueses que contribuam para melhorar a vida da população e o desenvolvimento económico.

Na primeira categoria (e mais antiga), chamada Master Thesis Award, o objectivo é distinguir as três melhores teses de mestrado, concluídas no ano académico de 2021/2022. O tema deverá estar enquadrado nas áreas científicas de design centrado no utilizador, inteligência artificial ou sistemas ciberfísicos e não podem ter sido submetidas noutras edições do concurso. Caso ainda não tenhas defendido a tua tese, deves incluir uma declaração de apoio à submissão da ideia por parte do teu orientador.

Este prémio tem o valor de seis mil euros, distribuídos entre as três melhores teses. Os vencedores serão anunciados na cerimónia de encerramento, marcada para Novembro.

Contudo, a grande novidade desta edição é mesmo o Student Award que tem como objectivo reconhecer, incentivar e apoiar estudantes com ideias inovadoras para que possam desenvolvê-las e colocá-las em prática. O estudante vencedor ganha três mil euros e recebe o acompanhamento e mentoria de um investigador da Fraunhofer Portugal AICOS​ durante seis meses.

As ideias apresentadas devem ter utilidade prática da investigação, mas não precisam estar associadas a algum trabalho científico e por isso todos os alunos de mestrado podem inscrever-se. O vencedor será apresentado em Setembro.

Texto editado por Inês Chaíça