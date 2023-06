Filipe Sambado anuncia com Talha dourada o álbum Três Anos de Escorpião em Touro

Em meados de Junho, Filipe Sambado estreou Mau olhado e agora apresenta, em single e videoclipe, o tema Talha Dourada, a antecipar um novo álbum, Três Anos de Escorpião em Touro, com lançamento previsto para o dia 29 de Setembro de 2023. Com três álbuns editados, Vida Salgada (2016), Filipe Sambado & Os Acompanhantes de Luxo (2018) e Revezo (2020), Filipe Sambado descreve assim, no comunicado que acompanha o lançamento, o tema agora em estreia: “Ao longo dos três anos de criação deste disco permiti-me ir a um número infindável de soluções, que podem ir duma simplicidade sintética ao Rococó e dar às canções a vida própria que elas merecem. Quis ser sempre extra e assumir os significados, ilustrar as imagens, impor o risco de sobrecarregar e entulhar, criando e reconstruindo. Os aspectos sónicos e sonoplásticos acompanham a composição e a interpretação, na procura pela intensificação sensorial do texto cantado e do texto musical. O vídeo procura na mesma linha, pela transdisciplinaridade da comunicação, ampliar os códigos e a memória das imagens.”

O tema Talha Dourada apresenta-se, no comunicado atrás referido, como “uma canção sobre libertação, a luta contra as ‘cordas no pescoço’”: “Com uma sonoridade que convida ao movimento leve, despreocupado, e à dança, uma euforia de quem se torna mais si mesma, não é por acaso que Sambado canta ‘sou mais eu quando não tenho medo de ser’.” Descrevendo-se como “pessoa não binária”, Filipe Sambado terá (segundo os promotores) no novo álbum que agora se anuncia, Três Anos de Escorpião em Touro, o seu “disco mais íntimo” até à data.