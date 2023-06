Torre autorizou aterragem no Porto quando na pista estava outro avião para descolar

A torre de controlo do Aeroporto do Porto permitiu a aterragem de um avião da Ryanair, quando outro se preparava para descolar. Controlo de tráfego aéreo no Porto vai ser reforçado.

A torre de controlo do Aeroporto do Porto autorizou, na segunda-feira, a aterragem de um avião da Ryanair, quando, simultaneamente, na pista ainda se encontrava um A321neo da SATA pronto para descolar, disseram à agência Lusa fontes aeronáuticas.

Em resposta enviada Lusa, a Navegação Aérea de Portugal (NAV Portugal) diz que "teve conhecimento imediato do incidente ocorrido", através do sistema de reporte de ocorrências, acrescentando ter informado o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários (GPIAAF) e a Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC).

As fontes aeronáuticas contactadas explicaram se tratar de um "incidente grave, que só não teve outras consequências porque o piloto" do Boeing 737 da Ryanair, proveniente de Barcelona, que abortou a aterragem depois de alertar o controlador para a presença do outro avião na pista, que aguardava autorização para descolar rumo a Porto Santo.

"A NAV Portugal procedeu à abertura de uma investigação interna deste incidente, estando neste momento a recolher os elementos necessários para a elaboração do seu relatório", adianta a empresa responsável pela gestão do tráfego aéreo.

Num relatório final de investigação, divulgado em Dezembro de 2022, o GPIAAF concluiu ter havido falhas graves no controlo de tráfego aéreo nos aeroportos do Porto e de Ponta Delgada, que autorizaram descolagens e aterragens quando ainda se encontravam viaturas a realizar inspecção ou manutenção da pista.

No caso do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, o incidente aconteceu na noite de 27 de Abril de 2021, quando um Boeing 737-400, de carga, operado pela ASL Airlines Belgium, iniciou a descolagem, no momento em que um veículo "follow-me", "devidamente autorizado a realizar a inspecção da pista, apercebeu-se de uma luz brilhante e questionou a torre sobre a presença de alguma aeronave a alinhar na pista".

O GPIAAF fez cinco recomendações de segurança à NAV, "cobrindo os aspectos de implementação de sistemas de detecção de incursão de pista fiáveis e independentes da acção humana, revisão das políticas de efectiva supervisão dos controladores e respectivas prerrogativas dos operacionais, revisão de componentes do seu sistema de gestão de segurança e implementação do conceito de sala de controlo estéril".

Após a divulgação do relatório do GPIAAF, a NAV revelou ter adoptado "um conjunto de medidas internas" para "mitigar ao máximo o risco de repetição dos erros que causaram" os incidentes que se verificaram nos dois aeroportos nacionais.

À Lusa, a NAV refutou semelhanças e comparações entre o incidente de segunda-feira e o de 27 de Abril de 2021.

"As medidas adoptadas resultaram de outro tipo de incidente, que não deve ser transposto para este caso em particular. As ocorrências são materialmente distintas e as medidas adoptadas no passado ajudaram a robustecer a segurança da operação para aquele tipo de situações", sustentou a NAV.

O mesmo entendimento tem a ANAC, que, em resposta enviada à Lusa diz que, tecnicamente, o incidente de segunda-feira "não se trata de uma repetição de circunstâncias, mas de uma ocorrência de tipo diferente" da que aconteceu a 27 de Abril de 2021, razão pela qual foram classificados em categorias diferente.

O regulador do sector admite, contudo, "que eventualmente possam existir origens comuns [aos dois incidentes], o que naturalmente será averiguado".

Quanto às medidas adoptadas pela NAV Portugal e pela ANAC na sequência desse incidente, este organismo refere que "ambas as entidades estabeleceram um plano de implementação até 31 de Dezembro de 2023".