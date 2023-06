Património Cultural e Museus: agora é que vai ser?

Em décadas de administração pública, habituámo-nos vezes sem conta a ouvir dizer “agora é que vai ser”. De uso, tal acontece em ciclos de mais ou menos dez anos, quando as reformas anteriores mostram toda a sua ineficácia e quem as protagonizou já não tem a influência que teve. O mal do passado é então atribuído aos opositores políticos e tudo segue em frente, a caminho de novo impasse. De tanto logro, tornámo-nos descrentes. E mais suspeitosos ficamos quando não vemos os políticos assumirem com frontalidade erros passados dos seus partidos, entretendo-se em acrobacias como a de remeter a criação da Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC) para o Governo de Passos Coelho, quando na verdade ela foi concebida durante o Governo de Sócrates, por secretário de Estado que até aceitou depois ser desgraduado em director-geral para a concretizar plenamente no governo seguinte.

