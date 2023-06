Podem as ferramentas do circo reparar vidas?

Antes de as artes circenses entrarem no Centro Educativo de Santo António, a possibilidade daquele contacto era nula. N. e P. partilham o mesmo tecto no estabelecimento portuense onde jovens entre os 12 e os 21 anos cumprem medidas tutelares de internamento. Mas mantêm-se distantes, evitando confrontos e sustendo impulsos. “Não nos damos”, conta N. no fim de um ensaio. A dada altura do espectáculo Penálti, apresentado esta segunda-feira (18h30) no centro educativo, N. escala o corpo de P. e ergue-se nos seus ombros, em pé, num periclitante jogo de equilíbrio e força. Um depende do outro. “Nesse momento, esqueço os nossos problemas e confio.”

