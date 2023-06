Trabalhadores do casino da Figueira da Foz “sentem-se abandonados” pela administração

Os trabalhadores do casino da Figueira da Foz estão preocupados com o braço de ferro que há entre a Sociedade Figueira Praia, do grupo Amorim Turismo, e o Governo, que não se entendem quanto às condições em que a concessão deve funcionar, colocando em causa a manutenção da sala de jogos a partir do próximo dia 30 de Junho.

