Problema no sistema está a impedir farmácias de aceder às receitas electrónicas

Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) estão a tentar encontrar a origem do problema para o resolver. Às 17h não era possível aceder às prescrições electrónicas.

Um problema no sistema de acesso à prescrição electrónica de medicamentos está a impossibilitar as farmácias de aviar receitas dos utentes no país, confirmou à Lusa a presidente da Associação Nacional das Farmácias (ANF).

"Estamos com problemas em todo o país no acesso à prescrição electrónica. Sabemos que os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) estão a tentar encontrar a origem do problema para o resolver", adiantou Ema Paulino.

Segundo disse a presidente da ANF, as dificuldades de acesso ao sistema surgiram durante a manhã de quinta-feira, sendo parcialmente resolvidas, mas os "problemas voltaram a ocorrer da parte da tarde e ainda não foi encontrada a sua origem".

"Da nossa parte estamos a aguardar, porque se trata precisamente de um erro no acesso ao sistema de prescrição por parte das farmácias, que é transversal a todos os sistemas informáticos das farmácias", explicou a presidente da ANF.

"Neste momento [cerca das 17h00], não é possível aceder às prescrições electrónicas", adiantou Ema Paulino, que tem a expectativa que a situação esteja resolvida em breve, apesar de ainda não ter uma previsão para isso.

A responsável da ANF referiu ainda que existe um sistema que pode ser consultado através de um código que se encontra nos guias de tratamento impressos, mas trata-se de uma solução offline que não está actualizada permanentemente.

"Não é uma solução que possa ser utilizada com segurança por todas as farmácias", reconheceu. "Quando temos este tipo de problemas de acesso à prescrição electrónica, são transitórios e acabam por se resolvidos às vezes em minutos ou em pouco mais de hora, mas este está a prolongar-se um pouco mais", referiu ainda Ema Paulina.