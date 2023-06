Fiscalização das “secretas” diz não estar vocacionada para “fazer acareações”

Os fiscais indicados por PS e PSD insistiram na recusa de comentar a acção do SIS, alegando com o dever de sigilo sobre as operações concretas dos serviços.

O Conselho de Fiscalização das secretas regressou à Comissão de Assuntos Constitucionais, à porta fechada, mas mantêm-se as dúvidas sobre o enquadramento legal para a actuação do SIS - Serviço de Informações de Segurança no processo de recuperação do computador do ex-adjunto de João Galamba. A audição desta quarta-feira foi pedida pela Iniciativa Liberal com o intuito de discutir o desempenho do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa (CFSIRP) e avaliar sobre uma possível demissão.

À saída da reunião de duas horas, a antiga ministra socialista Constança Urbano de Sousa argumentou com o dever de sigilo a que os três membros do CFSIRP estão sujeitos para não fazer declarações aos jornalistas. Porém, num comunicado que já trazia pronto mesmo antes da audição, o conselho de fiscalização reafirma as conclusões que já tirara logo no início de Maio: perante os factos e o respectivo enquadramento legal, não existem "indícios de uma actuação ilegal do SIS".

E antes que a hipótese seja posta em cima da mesa, os três fiscais das secretas salientam que o conselho "não está vocacionado para fazer acareações ou outros actos similares ou para confrontar terceiros com as suas declarações". Um comentário que remete para as versões diferentes sobre o que se passou na noite de 26 de Abril deixadas no Parlamento pela secretária-geral do Sistema de Informações e pelo director do SIS, que relataram uma linha do tempo com mais factos e interlocutores do que o conselho de fiscalização fizera quando foi ouvido, e também para o vazio de esclarecimento sobre se o secretário de Estado adjunto António Mendonça Mendes deu alguma orientação a João Galamba para contactar o SIS ou se ele próprio fez qualquer diligência junto dos serviços.