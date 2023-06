Mariana cola o preço do metro quadrado no Porto para todos saberem

"Isto é um metro quadrado. No Porto custa 2.445€/ m2”. Esta é a mensagem que Mariana Quaresma, estudante deslocada, anda a deixar pelas ruas do Porto. No chão, a finalista do curso de Design Gráfico na Escola Superior de Medias Artes e Design (ESMAD) cola quadrados de 1x1 metro para "abordar o problema da habitação".

Mariana Quaresma, 21 anos, é de Aveiro, mas mora e estuda em Vila do Conde. Como vários universitários, sentiu dificuldades a encontrar casa a um preço acessível quando entrou na faculdade e decidiu transformar isso no projecto de final de curso a que chamou Metro Quadrado​.

Os quadrados são uma forma "simples" e "directa" de ilustrar os preços elevados no Porto, considera, acrescentando que gosta da componente "activista" da intervenção pública.

Foto DR

A contextualizar o desenho do quadrado está o valor de 2.445€ por metro quadrado, apresentado no relatório de Abril de 2023 do idealista, e que diz respeito ao preço das casas à venda na plataforma no distrito do Porto.

Já foram desenhados metros quadrados na Trindade, Aliados e Bolhão, que semanas depois foram desaparecendo (a Câmara do Porto disse não ter conhecimento da situação). A estudante pretende “espalhar e fazer mais” pela cidade, “para as pessoas verem e passarem por eles mais do que uma vez”. Além de os desenhar pelo chão, como fez até agora, está a pensar em apoderar-se de cartazes e edifícios devolutos.

No final do curso, Mariana gostava de colar o Metro Quadrado no chão de Braga e Lisboa, com a ajuda de outras pessoas que gostaram do projecto e se disponibilizaram a levar o metro quadrado para outras cidades (e outros preços).

Foto DR

Texto editado por Renata Monteiro