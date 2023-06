Eles subiram ao céu e voltaram com as melhores fotos de drone de 2023

Sobem às alturas e mostram-nos o que não vemos com os dois pés do chão. Ajudam a perceber a verdadeira dimensão de um problema (ou de uma festa) e tornam possíveis imagens que parecem criadas por um computador, coisas de outro mundo que os nossos olhos não conseguem descortinar. As melhores imagens de drones de 2023 são a prova que uma nova perspectiva pode mudar tudo.

O concurso internacional de imagens aéreas Drone Awards faz parte do festival de artes visuais de Siena, Itália. O vencedor deste ano, Or Adar, fotografou a massa inédita de milhares de manifestantes em Israel, em Março. Outros sobrevoaram parques infantis geométricos na Polónia, uma praia de Cascais em tons pastel, as celebrações do Ramadão na Síria ou descobriram enormes lixeiras a céu aberto na Índia — o mesmo céu sob o qual tudo isto acontece.