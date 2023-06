Centro Paroquial de Cacilhas em risco de fechar por falta de instalações

O Centro Paroquial e de Bem-Estar Social de Cacilhas, uma instituição particular de solidariedade social (IPSS) do concelho de Almada, com valências de berçário e creche, com 80 crianças, e de apoio domiciliário a 20 idosos, está em risco de ter de fechar portas em Agosto, por falta de instalações e de deixar no desemprego os 30 funcionários que tem no quadro de pessoal.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt