O novo MAC/CCB abre a 28 de Outubro com a colecção Teixeira de Freitas em depósito

Acordo com coleccionador brasileiro radicado em Portugal ainda não foi assinado. Novidades anunciadas pelo ministro da Cultura também incluem lançamento do concurso para a direcção do museu.

Com o propósito de inaugurar uma exposição de Paula Rego, o ministro da Cultura voltou esta segunda-feira ao Centro Cultural de Belém (CCB) — mais precisamente ao piso -1 do actual Museu CCB, antigo Museu Colecção Berardo — para dizer que o Museu de Arte Contemporânea/CCB (MAC/CCB) irá nascer oficialmente no final de Outubro, depois da “fase de transição” que começou em Janeiro e pela qual o governante agradeceu à administração do centro cultural lisboeta.