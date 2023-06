Ilusionista e actor Luís Rodrigues vai programar o Convento São Francisco

O actor, ilusionista e formador Luís Rodrigues vai assumir a programação do Convento São Francisco, em Coimbra, anunciou esta quinta-feira a autarquia, depois de o espaço ter estado mais de três meses sem direcção artística.

Luís Rodrigues é "ilusionista, consultor, formador de teatro, produtor e programador" a viver em Coimbra, passando a assumir a programação do Convento São Francisco (CSF) a partir de 1 de Julho, assumindo a pasta depois de Paulo Pires, antigo adjunto da ex-ministra da Cultura Graça Fonseca, ter abandonado o cargo em Fevereiro por motivos pessoais, referiu a Câmara Municipal de Coimbra, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Segundo a mesma nota, Luís Rodrigues é profissional das artes desde 1996, tendo colaborado com "diversas entidades como companhias de teatro, autarquias e empresas".

Formado em direito, é sócio da companhia O Teatrão, onde exerceu vários cargos, é membro do conselho fiscal da Fundação Inês de Castro, foi presidente da direcção do Teatro dos Estudantes da Universidade de Coimbra (TEUC), leccionou teatro a alunos do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e assumiu a coordenação de diversas actividades de teatro no Colégio São Teotónio, em Coimbra, tendo também sido professor orientador de estágios da licenciatura em Teatro e Educação na Escola Superior de Educação de Coimbra, referiu ainda a autarquia.

O novo programador do CSF vai liderar aquele espaço cultural de Coimbra "em regime de avença", mantendo-se a restante estrutura municipal do convento, acrescentou o município, sem divulgar o valor da avença contratualizada.

Na nota, a câmara deixa ainda um agradecimento ao ex-programador Paulo Pires, pela "excelência do inovador trabalho desenvolvido num tão curto espaço de tempo e por, em trabalho de equipa e diálogo permanente, ter sido desenhada uma nova estratégia cultural bem patente no êxito da programação cultural do CSF".

Paulo Pires abandonou a programação do Convento São Francisco quando ocupava o cargo há apenas quatro meses.

Anteriormente, o director do Departamento de Cultura e Turismo, Francisco Paz, tinha assumido a programação do espaço durante oito meses, após a antiga directora regional da Cultura do Centro, Celeste Amaro, ter estado menos de uma semana no cargo, por se ter incompatibilizado com a equipa daquele equipamento cultural.

O actual executivo tinha defendido durante e após a campanha das últimas eleições autárquicas um novo modelo para a gestão do Convento São Francisco, mas recuou na decisão, mantendo a gestão directa da autarquia.