Luís Varatojo volta ao combate com O conto do vigário, de dedo apontado à crise

Foi com o single e videoclipe de Panela de pressão que Luís Varatojo anunciou, no início de Março, o segundo álbum do seu projecto Luta Livre, lançado no final desse mesmo mês: Defesa Pessoal, sucessor de Técnicas de Combate, este publicado em Fevereiro de 2021. Agora, regressa com novo single e videoclipe, O conto do vigário, apresentado como “uma canção sobre fluxos monetários, CEOs e cotação bolsista, e uma espécie de swing rockabilly para dançar em cima da mesa do escritório com a gravata na cabeça e uma taça de rosé na mão. Nem toda a gente o pode fazer, é certo, são as vicissitudes da economia de mercado, para compensar os investimentos de uns é preciso que outros sofram os ajustamentos. E são sempre os mesmos a ajustar – há quem vá ao Panamá para lavar a massa, há quem fique em Massamá a chorar a taça.”

Uma canção que “fala do estado de permanente crise económica em que vivemos – ou em que nos querem fazer crer que vivemos – e das soluções para dele sair, que passam, invariavelmente, por apertar mais ainda os cintos dos que já vivem com eles apertados.” Enquanto o refrão mostra a outra face: “Casas com piscina, iates na marina, negócios forex. A motor ou à bolina, a maré favorece sempre quem está na mó de cima.”

Com letra e música de Luís Varatojo (Peste & Sida, Despe e Siga, Linha da Frente, A Naifa, Fandango), O conto do vigário conta com as participações de Ivo Palitos (vozes) e Diogo Santos (piano). O videoclipe de animação é da autoria de Andreia Reisinho Costa. Defesa Pessoal, o álbum, está disponível em todas as plataformas digitais e em CD no bandcamp.