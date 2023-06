PJ apreende cocaína escondida em seis pranchas de surf

Foram detidos dois homens em Portugal, que ficaram presos preventivamente. O terceiro foi detido em Itália. Operação contou com apoio das autoridades uruguaias, espanholas e italianas

Já foi escondida em contentores de transporte de fruta, dissimulada em malas e vulgarmente é encontrada dentro do próprio corpo humano. A criatividade quase não tem limites no que diz respeito ao tráfico de droga. Mas, desta vez, volta a surpreende pela originalidade.

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta terça-feira ter apreendido "considerável quantidade de cocaína" que se encontrava cuidadosamente escondida em seis pranchas de surf, que haviam sido despachadas como carga aérea desde o Uruguai até Portugal.

A chamada Operação Íris esteve a cargo da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ, no âmbito de um inquérito dirigido pelo Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa. Realizou-se "nos últimos dias", diz a nota da Judiciária, e contou com a participação das autoridades do Uruguai, Itália e Espanha.

Resultou na detenção de três homens, sobre os quais recaem fortes suspeitas de integrarem um grupo criminoso, dedicado ao tráfico de cocaína entre a América Latina e o continente europeu. Dois foram detidos em flagrante delito em Portugal e o terceiro em Itália, em cumprimento de mandado de captura internacional emitido pelas autoridades uruguaias.

Os dois homens detidos em Portugal já foram sujeitos a primeiro interrogatório judicial, tendo ficado a aguardar o desenrolar da investigação em prisão preventiva.