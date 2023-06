Inês fez um retrato intimista da comunidade drag queen portuguesa

"Existem tantas ideias de drag queens quantas artistas há." Foi para demonstrar que existe uma enorme diversidade dentro desse universo que a fotógrafa Inês Ventura decidiu, em 2021, mergulhar no seu glamoroso mundo e criar o projecto Queens, que reúne retratos de sete artistas drag de três cidades do país. "Já existem muitos projectos, e bem feitos, sobre esta esta comunidade e expressão artística", observa durante uma conversa com o P3. "Eu queria fazer algo diferente, quis dar outra roupagem ao projecto, e mostrar ao mundo que um artista drag é mais do que um homem que veste roupas de mulher e faz performances."

Mas como fazer algo que considerasse completamente diferente? Foi com a ajuda do fotojornalista Mário Cruz, no contexto da masterclass Narrativa, que Inês encontrou a resposta que procurava: "Trazendo a voz dos artistas para o trabalho", explica. "Utilizei vários formatos fotográficos. Incluí no projecto fotografias de arquivo das artistas até imagens feitas por elas com recurso a câmaras descartáveis que eu própria lhes forneci." Chegou mesmo a devolver-lhes algumas das fotografias impressas para que elas pudessem desenhar ou escrever sobre as imagens, anotando algo de pessoal. "Retratei sete artistas, de faixas etárias e geografias muito diferentes — Porto, Lisboa e Leiria." Mas o projecto ainda não está concluído. "Este é um trabalho colaborativo que pretendo terminar até ao final de 2023, altura em que tenciono transformá-lo em fotolivro."

Ao longo do desenvolvimento do projecto, em contacto com Alejandro Beauty, Naomy Beauty, Karvel Kina e Stefani Duvet, em Lisboa, com Cherry Flavor, em Leiria, Nany Petrova, Allan Lynn e Katy Wandolly, no Porto, a fotógrafa de 39 anos, natural de Oeiras, descobriu "um mundo completamente diferente".

"Um mundo altamente colorido, cheio de glamour. Mas não só. Vi também muita entreajuda e paixão. Encontrei pessoas que são drag estritamente por amor à expressão artística, porque não têm grandes condições para sê-lo a tempo inteiro. Ou seja, elas têm os seus trabalhos, não vivem da sua arte, mas continuam a actuar." Uma das artistas que fotografou é Nany Petrova, "que apesar dos 75 anos continua a actuar duas vezes por semana e a sentir paixão pelo que faz". "Isso acaba por ser muito inspirador. Passei meses a 'fazer piscinas' pelo país, mas foi muito recompensador."

Queens esteve em exposição no espaço Narrativa, em Lisboa, e Inês Ventura, formada em Psicologia Aplicada com especialização em Recursos Humanos, espera poder levá-lo até outras paragens, "sobretudo às cidades onde as pessoas foram retratadas". "Não creio que um trabalho vá mudar alguma coisa, mas o que gostaria que este trabalho trouxesse era diálogo entre as pessoas", conclui. "Todos temos as nossas vivências, todas elas humanas, e eu gostaria que este trabalho fosse uma ponte para essa partilha."