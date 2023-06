Serviços de Informações e democracia

A comemoração dos 50 anos do 25 de abril seria uma oportunidade única e excelente para podermos reapreciar o papel que o Estado em todas as áreas, mas particularmente, na relevante área da segurança.

A incerteza do tempo que vivemos especialmente no que à segurança diz respeito, com tantas ameaças e riscos, obriga-nos a sermos exigentes quanto a todos os que atuam nesta área, entre outros, políticos, forças e serviços de (liberdade) e segurança, órgãos de fiscalização. Perante acontecimentos que afetam a credibilidade das instituições do Estado, ocorridos no Ministério das Infraestruturas, gostaria de sublinhar alguns pontos que considero indispensáveis para um debate aprofundado sobre a questão da relevância das Informações num regime democrático. Vejamos.