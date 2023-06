O luxo comanda a vida

Imersos nas redes sociais, que nos ajudam a alienarmo-nos da realidade, seguimos as vidas de gente que parece viver rodeada de luxo. Já não é Elizabeth Taylor com os seus olhos violeta e enormes diamantes no colo, mas são os influencers como Mafalda Castro, Raquel Strada, Mafalda Patrício ou Francisco Faria, agenciados por pessoas como a directora da agência Notable, Inês Mendes da Silva, conhecida como "o cérebro por trás das celebridades" e que defende que estes produtores de conteúdos contribuem para que possamos sonhar.

Antes de sonharmos, precisamos de dormir, e fomos conhecer os segredos de um sono saudável, imprescindível à nossa saúde e bem-estar, bem como espaços onde a aposta é no sono. Há hotéis especializados, assim como há hotéis onde o serviço é pensado ao pormenor, e fomos conhecer alguns dos profissionais que podem tornar a estada um luxo.

No campo da restauração, o luxo chega também a quem gosta de comer vegetariano. E os nossos críticos de vinhos elegem os seus vinhos de luxo, que não têm necessariamente de ser caros. Tal como no campo dos motores há pormenores que são úteis, baratos e de luxo.

Aliás, o luxo é cada vez menos associado ao grande relógio que brilha num pulso, mas a marcas apostadas na qualidade, durabilidade, tradição e perfeição. Por isso, viajamos também pelo mundo das marcas portuguesas que se afirmam no mercado internacional.

O que é o luxo? "É andar descalço no jardim", responde Manuel Alves, o criador de moda que faz dupla com José Manuel Gonçalves. "É ter tempo para pensar naquilo que queremos pensar", diz o filósofo norte-americano Scott Hershovitz. "O fazer devagar é um luxo", define a artista francesa Eva Jospin. "O luxo é acordar com saúde", escreve João da Silva. As mães devem conceder a si mesmas alguns luxos, dizem Isabel e Ana Stilwell, e Vera Ramalho aconselha a educar para os valores. O luxo pode ser um gelado, diz Inês Meneses. É o que o dinheiro não pode comprar, define Carmen Garcia.

"Luxo é poder escolher. É o contrário da tensão. É tranquilidade e relaxamento. É poder dar-me ao luxo", conclui Madalena Sá Fernandes. Por isso, recoste-se e dê-se ao luxo de folhear a Ímpar que sai neste domingo com a edição impressa do PÚBLICO.

Boa semana!