Depois do trauma de Budapeste, Roma salva Liga Europa de penálti

Depois da forte contestação a Anthony Taylor, na final da Liga Europa, perdida para o Sevilha nos penáltis, a arbitragem de Fabio Maresca prometia novas ondas de choque na capital italiana.

No final, depois de um castigo máximo negado por carga ilegal sobre Paulo Dybala, o juiz do encontro fez uma espécie de justiça poética, assinalando falta sobre El Shaarawy, aos 90’. A Roma, que se arriscava a cair para o último degrau das provas da UEFA (a Juventus venceu 0-1 em Udine e terminou em sétimo), salvou a face diante do Spezia a partir dos 11 metros, onde Dybala não perdoou (2-1).

A noite começara mal, com o Spezia a marcar aos 6 minutos, por Dimitris Nikolaou. A Roma empatou por Zalewski (43’) e sofreu horrores até ao final, que só chegou quase 15 minutos depois dos 90 regulamentares.

O Spezia terá agora de garantir a permanência num play-off com o Verona, derrotado (3-1) na deslocação ao terreno do AC Milan, com Rafael Leão a bisar (85 e 90+2’) e a garantir o triunfo dos “rossoneri”, que se despediram de Ibrahimovic. As duas equipas acabaram empatadas com 31 pontos e é preciso recorrer ao desempate.

Submarino salva Real Madrid

Foi à boleia de um torpedo tardio do “submarino amarelo” que o Real Madrid segurou a vice-liderança na Liga espanhola, que oportunamente consagrara campeão o Barcelona.

Com o jogo do Bernabéu empatado, depois de o Athletic Bilbau ter falhado um penálti (10’) - defendido por Thibaut Courtois - entre várias e flagrantes ocasiões, foi já com as bancadas a esmorecerem perante a ineficácia da equipa de Ancelotti que chegou de Valência a notícia mais esperada: o Villarreal acabava de aniquilar, aos 90+2’, o sonho do Atlético de Madrid (2-2), permitindo que os “blancos” respirassem de alívio.

Na capital, os bascos lutavam pela última vaga europeia, de acesso à Liga Conferência, e Sancet (49’) reforçava a esperança, antes de o Osasuna acordar. Mas um penálti sobre Militão deu a Karim Benzema a possibilidade de se despedir dos adeptos e do clube “merengue” com um golo decisivo para segurar o segundo lugar (1-1).

A tarde era de nostalgia, com Asensio, Hazard e Mariano a juntarem-se ao francês no adeus a Madrid. E o ambiente só não ficou irrespirável porque o vizinho Atlético de Madrid não foi além de um empate (2-2) com o Villarreal.

Um empate que chegou depois de Ángel Correa ter ameaçado afundar o “submarino” (e o Real Madrid) com um “bis” (18 e 56’) que corrigiu uma entrada em falso, marcada pelo golo de Nicolas Jackson (9’). No fim, Jorge Pascual, numa transição, fulminou Grbic e deixou o pódio da La Liga inalterado.

Osasuna segura UEFA

Ainda nos lugares de Champions, a Real Sociedad recebeu o rei da Liga Europa. O Sevilha até teve direito a passadeira na entrada em campo. Uma recepção simpática que não se repetiu nos 90 minutos. Os bascos venceram por 2-1 e confirmaram o estatuto.

Na única vaga de UEFA em aberto, a luta era intensa, com cinco candidatos. Mas a vitória do Osasuna (2-1, frente ao Girona), no turno da tarde, resolveu a questão. Ficava apenas pendente a problemática da permanência, com o Celta de Vigo de Carlos Carvalhal a receber o Barcelona e o Valladolid a defrontar o também aflito Getafe... Sem ignorar a precariedade de Cádiz, Almería e Valência.

Gabri Veiga abate campeão

Nesta titânica luta pela sobrevivência, o Celta enfrentava tarefa ingrata. Para não depender de terceiros, precisava de vencer o campeão Barcelona. E Gabri Veiga, jovem da “cantera” do clube galego, tinha a chave da permanência. Com um “bis” (42 e 65’) de antologia, Gabri abateu o campeão e tirou a equipa de Carvalhal do precipício onde acabaria por mergulhar o Valladolid.

O Barcelona ainda marcou, por Ansu Fati (79’), lançando de novo a dúvida nos Balaídos. No final das contas, o Celta não precisou do resultado do Valladolid-Getafe (0-0), que condenou a equipa da casa, terminando no 13.º lugar, à frente de todos os aflitos da jornada, que não foram além de empates nos respectivos jogos.