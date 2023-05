Exposição e livro contam a história de um “país bonito” a partir da sua louça

Câmara de Matosinhos reeditou livro Memória e Coração da Feira da Louça, de Helder Pacheco, e criou exposição com peças do historiador e da mulher. Nas memórias deles cabem facetas de um país

Helder Pacheco e Maria José viviam ainda tempos animados de namoro, mas já desatavam as mãos dadas no Passeio Alegre para, num carro alugado, viajar do Porto até Barcelos. O escritor e investigador sorri ao recordar esses anos em que as visitas às feiras de louça, especialmente a de Barcelos, eram programa comum dos dois. Assim iniciaram uma impressionante colecção de cerâmica popular com peças de quase todas as geografias nacionais. Até ao dia 19 de Agosto, a exposição Memórias de Nós, na galeria da Biblioteca Municipal Florbela Espanca, em Matosinhos, retrata um “país bonito” a partir da colecção de um casal.