ARCOlisboa ultrapassa 13.000 visitantes

A feira internacional de arte contemporânea ARCOlisboa encerrou neste domingo a sua sexta edição, com uma participação recorde de galerias e mais de 13.000 visitantes, ultrapassando números registados antes da pandemia, anunciou a organização.

A edição deste ano, organizada pela IFEMA Madrid e pela Câmara Municipal de Lisboa, realizou-se na Cordoaria Nacional e contou com a participação de 86 galerias de 23 países, um aumento em 32% face ao ano anterior "e batendo o recorde de participantes de toda a sua história", pode ler-se na nota à imprensa.

A organização destaca as aquisições pela Câmara Municipal de Lisboa, que adquiriu 22 obras de 10 artistas: Andreia Santana (Galeria Filomena Soares), António Bolota (Galeria Vera Cortês), René Tavares (This is not a White Cube), Jorge Molder (Galeria Miguel Nabinho), Maria Trabulo (Galeria Presença), Luísa Jacinto (Quadrado Azul Galeria), Yonamine (Cristina Guerra Contemporary Art), Adriana Molder (Galeria 111), Dayana Lucas (Galeria Lehmann Silva) e Daniela Ângelo (Francisco Fino Galeria).

Por sua vez, entre as obras adquiridas pela Fundação EDP contam-se 15 peças dos artistas Eugénia Mussa (Galeria Monitor), René Tavares (This is not a White Cube), Sara Chang Yan (Galeria Madragoa), Ana Manso (Galeria Pedro Cera), Bruno Cidra (Galeria Bruno Múrias), Hugo Brazão (Balcony Gallery) e Maria Durão (Kubikgallery).

Também a Fundação ARCO, com a assessoria de Manuel Segade e João Laia, adquiriu obras da artista brasileira Yuli Yamagata (Galeria Madragoa) e da mexicana Alejandra Venegas (galeria Dürst Britt & Mayhew), que passarão a fazer parte da Colecção Fundação ARCO, alojada no CA2M Centro de Arte Dos de Mayo da Comunidade de Madrid.

A Vieira de Almeida Sociedade de Advogados reforçou igualmente o acervo da sua colecção com a compra de uma obra de Fernanda Fragateiro, à galeria Filomena Soares.

Este ano, o Prémio Opening Lisboa foi atribuído à galeria Anca Poterasu, de Bucareste, Roménia.

A sétima edição da ARCOlisboa realizar-se-á de 22 a 25 de Maio de 2024, na Cordoaria Nacional.