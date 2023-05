"Viver o sonho" em Cancún e na República Dominicana

Ao quinto dia no México, preguiçando junto a uma piscina sinuosa, com o indispensável bar dentro de água, a Andreia Marques Pereira ouviu parte de uma conversa entre duas norte-americanas: "How you doin’? Livin’ the dream."

Também ela estava a "viver o sonho" de turistas de todo o mundo: em 2022, foram 9,4 milhões os que elegeram a faixa entre Cancún e a chamada Riviera Maia como destino de férias. Não admira: as praias de postal ilustrado, de areia fina e águas azul-turquesa, sucedem-se umas atrás das outras, a herança maia é um grande chamariz mas ainda há outras maravilhas da natureza a convidar à viagem.

Sigamos, então, para o México: paramos primeiro nos resorts que animam Cancún e a Riviera Maia, continuamos para Chichen Itzá e a cidade colonial de Valhadolid e terminamos com um mergulho nos cenotes. Vá sonhando e planeando as suas férias.

Bom fim-de-semana e boas fugas!